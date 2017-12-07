НАБУ: Законопроект "об убийстве бюро" - часть большого плана

Национальное антикоррупционное бюро объяснило, какие угрозы для борьбы с коррупцией в Украине содержит предложенный Верховной Раде законопроект №7362.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"В случае принятия этого законопроекта будет нанесен сокрушительный удар по независимости новых антикоррупционных органов и тех достижений в борьбе с коррупцией, которых им удалось достичь, несмотря на системное сопротивление правящих элит", - отмечает бюро.

По его мнению, существует большая вероятность того, что данный законопроект может быть принят в ближайшее время

Борцы с коррупцией убеждены, что эта законодательная инициатива является частью большого плана, который вошел в активную фазу и главной целью которого является уничтожение НАБУ и САП, блокирование расследований относительно топ-чиновников и освобождение коррупционеров от ответственности.

"Попытки ограничить независимость НАБУ будут иметь необратимые последствия для борьбы с коррупцией в Украине", - говорится в сообщении.

В НАБУ рассказали, что, в частности, законопроект упрощает процедуру увольнения директора НАБУ путем выражения ему недоверия простым большинством голосов в парламенте. Такой же механизм увольнения предлагают применять и к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Кроме того, законодательная новелла значительно расширяет полномочия комиссии внешнего контроля НАБУ путем предоставления ее членам доступа к государственной тайне и права проверять не только завершенные и переданные в суд дела, но и текущие расследования.

"Обращаем внимание, закон "О Национальном антикоррупционном бюро" установил четкие требования к контролю над деятельностью НАБУ и его подотчетности, которых нет ни у одного правоохранительного органа в Украине", - напомнили в антикоррупционном ведомстве.

Как известно, проект Закона Украины № 7362 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения парламентского контроля" Верховная Рада планировала рассмотреть 7 декабря.

Законопроект был внесен в Раду 6 декабря главами фракций БПП и Народный фронт Артуром Герасимовым и Максимом Бурбаком.

Но позже депутат Мустафа Найем сообщил, что этого законопроекта нет в повестке дня парламента на 7 декабря.

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