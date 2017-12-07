Банк "Семьи": миллионы в оффшоры и поставки оружия во время Майдана

Около 19 миллионов долларов вывели в оффшоры с "Пивденкомбанке", который был близок к "Семье" экс-президента Виктора Януковича. А его владелец Руслан Цыплаков помогал организовывать поставки оружия для насильственного разгона мирных демонстрантов во время Евромайдана.

Об этом говорится в новом расследовании Центра исследования коррупции и организованной преступности со ссылкой на документы из проекта Panama Papers.

Владелец "Пивденкомбанка" - донецкий бизнесмен Руслан Цыплаков был приближен к семье Януковича благодаря дружбе с младшим сыном экс-президента Виктором.

"Пивденкомбанк" был частью большей холдинговой компании "Метал Юнион", который был подконтролен Цыплакову.

По мнению следователей, компании Цыплакова пытались помочь Януковичу остаться у власти.

По их информации, объект, который является собственностью отдельной компании, которая принадлежит владельцу банка Цыплакову, использовался для хранения оружия, предназначенного для проправительственных сил во время Евромайдана.

Следователи Генеральной прокуратуры говорят, что в феврале 2014 "Пивденкомбанк" одолжил "много миллионов" очевидным поддельным компаниям "для дальнейших выплат руководителям криминальных группировок, которые выступали против протестов в Киеве".

"Заемные средства остаются неоплаченными, как они были потрачены и их текущее местонахождение неизвестны", - отмечают следователи.

Отмечается, что вечером 20 февраля 2014, когда на Майдане убили десятки мирных демонстрантов, офис "Метал Юниона" превратили в оружейный склад. Руководитель службы безопасности группы помог организовать доставку 156 ружей Калашникова и 22 коробки снарядов в офис со складов министерства внутренних дел в окрестностях Киева.

Согласно судебным документам владелец группы "Метал Юнион" находился в офисе, когда выгружали оружие. Хотя его имя не отображается в документах, это, вероятно, был Цыплаков, поскольку он является владельцем "Метал Юниона", отмечают в расследовании.

Согласно материалам дела, это оружие намеревались использовать для насильственного разгона мирных демонстрантов.

В тот же день, 20 февраля 2014 года, "Пивденкомбанк" получил стабилизационный кредит от Национального банка на сумму 180 миллионов гривен (на то время - 20,2 миллиона долларов), который тогда возглавлял Игорь Соркин. Его называли "банкиром Семьи" из-за тесных связей с влиятельными чиновниками.

Для получения этого займа заложили здание в Донецке, которое принадлежало одной из компаний Цыплакова.

По данным Фонда гарантирования вкладов, в течение следующих нескольких дней две трети кредита передали двум компаниям, которые оказались аффилированными с "Метал Юнион", Сплав Финансы и Спектр-Энерго-Дон.

Затем эти средства прошли через несколько посредников к двум оффшорным компаниям, зарегистрированным в Панаме - BMG Venture Holdings Corp. и Cisco Technologies SA.

Цель осуществления операций была указана в качестве предоплаты за неопределенные "арматуры", указано в отчетах.

По данным НБУ, по состоянию на 1 июля 2016 года Пивденкомбанк погасил лишь 26,5 миллионов гривен (1,06 миллиона долларов) из стабилизационного кредита в 180 миллионовгривен (20,2 миллионов долларов).

"Недвижимость, которая служила безопасностью для этого стабилизационного кредита, сейчас находится в зоне военной деятельности на Востоке Украины, поэтому в это время не было совершено ни одного сбора долгов", - сообщили в НБУ.

С тех пор Национальный банк отказался давать какие-либо дальнейшие обновления о возврате средств.

Как известно, мае 2014 года в Нацбанке заявили, что "Пивденкомбанк" является неплатежеспособным и наложили временный государственный контроль. В сентябре банк закрыли.

Однако, несмотря на государственную администрацию, со счетов банка исчезли еще 38 миллионов долларов.

Эти средства проходили на корреспондентском счете "Пивденкомбанке" в австрийском Meinl Bank, который он открыл там осенью 2012 года.

Корреспондентские счета являются двусторонними соглашениями между банками разных стран, которые позволяют легко переносить платежи из одной валюты в другую и как способ для банка вести бизнес в стране, в которой она не лицензирована.

Согласно документам, полученным от Фонда гарантирования вкладов, в январе 2013 года Meinl Bank и "Пивденкомбанк" заключили соглашение о безопасности, согласно которому украинский банк создал депозит на сумму 38 миллионов долларов, чтобы гарантировать заем компании Tosalan Trading Ltd., которая зарегистрированная на Кипре .

Когда Tosalan не смогла погасить кредит, Meinl Bank взял средства с корреспондентского счета "Пивденкомбанка".

Однако в Фонде гарантирования вкладов физических лиц отрицают информацию о том, что "Пивденкомбанк" имел это соглашение о безопасности и копию соглашения между Meinl Bank и Tosalan. Кроме того, в ведомстве утверждают, что компания Tosalan ни была клиентом "Пивденкомбанка".

Зато, согласно бизнес реестру Кипра, компания Tosalan принадлежит компании MU United Ltd., - оффшорной компании, зарегистрированной в Британских Виргинских островах. По информации Panama Papers, с 2010 по 2012 годы она принадлежала Цыплакову.

Директор компании - Лилия Ливадная, родом из Донецка, она уже несколько лет была связана с Цыплаковым.

В период с 2006 по 2012 год она была главным акционером другой компании - ОАО "Банковские технологии", которая владела 20% активов "Пивденкомбанка" до января 2008 года.

В мае 2012 года Цыплаков передал свои акции "Метал Юнион" Ливадной. Согласно информации на ее странице в Facebook, она проживает в Москве. Место жительства самого Цыплакова - неизвестно.

Мария Думанская, УП