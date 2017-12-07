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Россия отказалась передать Украине политзаключенного Выговского

Четверг, 7 декабря 2017, 21:58

Россия отказалась передать Украине политического заключенного Валентина Выговского, он будет отбывать срок заключения по обвинению в шпионаже.

Об этом сообщил адвокат Илья Новиков.

"В ноябре Валентин Выговский получил сообщение, что Россия отказывается передавать его Украине по процедуре "направления для отбывания наказания на родине " в порядке главы 55 УПК РФ", - написал он. 

Новиков отметил, что Выговский был первым, по кому запустили эту процедуру в январе 2017 года.

"Была теория, что, возможно, это будет рабочий вариант обмена, который не требует подписания Путиным помилования. Потому что Путину явно не нравится их подписывать, а особенно отвечать потом на вопросы об этом. Попробовать стоит, хотя бы чтобы убедиться, что не работает . Убедились. Этот вариант закрыт", - сообщил адвокат.

Валентин Выговский отбывает 11 лет заключения по обвинению в шпионаже в Кировской области.

Ранее сообщалось, что 5 декабря 2015 Московский областной суд приговорил Валентина Выговского, задержанного в Крыму в сентябре 2014 года за "шпионаж" в пользу Украины,  к 11 годам заключения в колонии строгого режима. Верховный суд РФ в марте 2016 признал законным этот приговор.

Темы: РосcияПутинтюрьма
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