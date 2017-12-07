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Саакашвили рассказал, почему не пришел на митинги

Четверг, 7 декабря 2017, 22:11
Саакашвили рассказал, почему не пришел на митинги

Лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили рассказал, что не был на митингах из-за плохого самочувствия.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Все-таки известные события вторника не прошли мимо меня. Вчера у меня сел голос, а сегодня поднялась температура, но к Маршу 10.12 обещаю снова быть в строю рядом с вами!", - отметил Саакашвили.

Ранее 7 декабря точное местонахождение объявленного в розыск экс-президента Грузии Михеила Саакашвили было неизвестно.

Пресс-секретарь партии "Движение новых сил" Марьяна Почтар сказала "Украинской правде", что Саакашвили постоянно находится в палатке.

Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий рассказал, что лидер "ДНС" после последних событий заболел.

Темы: Саакашвилимитинги
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