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Порошенко пообещал МВФ закон об антикоррупционном суде "в ближайшие дни"

Пятница, 8 декабря 2017, 07:34

Президент Украины Петр Порошенко пообещал директору-распорядителю МВФ Кристин Лагард внести законопроект об антикоррупционном суд в ближайшие дни.

Об этом Кристин Лагард заявила по результатам разговора с Петром Порошенко, говорится в сообщении на сайте МВФ.

"У меня была конструктивная и открытая дискуссия с президентом Порошенко относительно усилий Украины в борьбе с коррупцией, что является ожидаемым для украинского общества и имеет решающее значение для повышения прозрачности, подотчетности и создает условия для устойчивого роста", - отметила Лагард.

"Мы также согласились, что быстрое создание антикоррупционного суда является важным дополнением этих усилий. В связи с этим я поддержала планы президента о внесении законопроекта в парламент в ближайшие дни, согласно рекомендациям Венецианской комиссии и прошлым соглашениям в рамках программы МВФ", - добавила она.

Лагард подчеркнула важность того, чтобы все члены парламента объединились вокруг законопроекта и приняли его в качестве приоритета.

Источники "Европейской правды" утверждают, что телефонный разговор Порошенко и Лагард состоялся в ночь со среды на четверг, после полуночи по киевскому времени.

Директор-распорядитель МВФ инициировала экстренный разговор для того, чтобы остановить принятие законопроекта о "парламентский контроль". Этот разговор, сопровождавшийся жесткими требованиями Лагард, стал одной из причин отказа от скандального проекта. В четверг вечером состоялся еще один разговор политиков.

Подробнее о законопроекте о "парламентском контроле" читайте в статье "В шаге от пропасти: ночь, когда Украина чуть не потеряла безвиз".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Антикоррупционный судМВФПорошенкозаконодательство
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