Соболев рассказал, как на посту главы комитета мешал Порошенко

Уволенный глава антикоррупционного комитета нардеп Егор Соболев рассказал о 10 достижениях на этом посту, которыми он гордится.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, в декабре 2014 года он пригласил в комиссию по проведению конкурса на директора НАБУ гендиректора Европейского управления по борьбе с мошенничеством Джованни Кесслера.

"Это сыграло важную роль в проведении первого настоящего конкурса по избранию чиновника такого уровня как директор НАБУ. И помогло остановить попытку Петра Порошенко отменить конкурс после определения двух финалистов, которые Банковой не понравились", - отмечает Соболев.

Также, пишет депутат, он ввел правила полной открытости работы комитета. На его сайте начали заранее публиковаться анонсы заседаний, принятые решения и стенограммы дискуссий. Одновременно открылись двери комитета для экспертов, общественности и СМИ. Также Соболев ввел практику обнародования информации о прогульщиках.

По словам Соболева, в январе 2015 года он инициировал отставку генпрокурора Виталия Яремы, который в итоге подал заявление об увольнении.

В декабре 2014 - феврале 2015 года, пишет нардеп, он возглавил рабочую группу, которая подготовила закон о независимости Антикоррупционного бюро и Антикоррупционной прокуратуры.

Кроме того, продолжает Соболев, с марта по октябрь 2015 года он возглавил рабочую группу по разработке закона об открытости информации о собственниках недвижимости, земли и автомобилей.

"Благодаря открытию этой информации теперь журналисты и граждане самостоятельно могут контролировать, каким имуществом располагает не только чиновник, но и вся его семья, друзья и помощники", - подчеркивает он.

В этот же период, по словам Соболева, в комитете был подготовлен закон о противодействии политической коррупции. Им было введено финансирование партий за счет налогоплательщиков и открыта отчетность о расходах партий.

Также, отмечает депутат, в мае-июле 2015 года комитет разработал закон о полноте будущих е-деклараций.

"Теперь все должностные лица обязаны декларировать не только официально зарегистрированное на них имущество, но и все, что записано на других, но фактически находится в их распоряжении, плюс так называемые "недострои", - объясняет он.

Кроме того, по словам Соболева, по договоренности комитета с международным фондом "Возрождение" был создан независимый Совет общественных экспертиз, который теперь является ключевым поставщиком в комитет информации от экспертах, бизнес-ассоциациях, аналитических центров о коррупционных норм в законопроектах, которые регистрируются в парламенте .

В 2016 году, пишет депутат, главным результатом работы его комитета стало введение электронного декларирования.

"Мы остановили попытки в последний момент переписать законодательство. Мы заставили Агентство по предотвращению коррупции таки объявить старт е-декларирования", - отмечает он.

Также, говорит бывший руководитель, он переписывался, встречался и договаривался с представителями ЕС, США, Великобритании, Канады, стран Балтии, Международного валютного фонда, Всемирного банка, Совета Европы, Венецианской комиссии, USAID.

"Налаженная система координации планов и действий с международными партнерами Украины стала огромным фактором для принятия, а затем и защиты разработанных нами законов", - отмечает он.

"Поэтому, друзья, вещи в кабинете я собираю в хорошем настроении", - добавляет Соболев.

Как известно, 7 декабря Верховная Рада проголосовала за отстранение нардепа от "Самопомочи" Егора Соболева с должности руководителя комитета по противодействию коррупции.