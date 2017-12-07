Рада уволила Соболева с должности главы антикоррупционного комитета

Верховная Рада проголосовала за увольнение нардепа от "Самопомочи" Егора Соболева с должности руководителя комитета по противодействию коррупции.

Соответствующий проект постановления №7368 поддержали 256 депутатов.

В частности за решение проголосовали 108 депутатов от БПП, 65 - от "Народного фронта", 32 - от "Оппозиционного блока", 15- от "Радикальной партии", 17 - от "Видродження" и 13 – от группы "Воля народа".

Комментируя эту инициативу, председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что под руководством Соболева комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции работал неэффективно.

"Почему многие вопросы не ставились на голосование, почему не уважали членов комитета?" - задал он риторические вопросы к Соболеву.

Кто голосовал за отставку РПР

Также с критикой Соболева выступил сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул. Он назвал его аморальным типом.

Сам бывший глава комитета отметил, что его увольнение - это часть большого плана власти.

"План такой - поломать независимость Антикоррупционного бюро и Антикоррупционной прокуратуры, создать фейковый Антикоррупционный суд или вообще его не создавать и закрыть имущество должностных лиц", - сказал Соболев.

Он добавил, что в течение его работы на этом посту никаких претензий ему никто не предъявлял, а все они возникли только сейчас.

Как сообщалось, инициаторы увольнения Соболева отмечают, что он отзывается с должности председателя комитета "в связи с неудовлетворительной работой".

Также, отмечают они, причина в том, что из-за нарушения Соболевым регламента Рады не проходят заседания комитета, а также "имеют место другие многочисленные нарушения". Какие именно, не указывается.

После снятия Соболева с должности главы он остается членом комитета.

Как известно, именно антикоррупционный комитет рассматривает назначение аудитора НАБУ от Верховной Рады. 6 декабря БПП одновременно с увольнением Соболева предложил комитету рассмотрение этого вопроса.

6 декабря члены парламентского комитета по вопросам противодействия коррупции проголосовали за направление в Верховную Раду предложения о снятии с должности главы Егора Соболева.



В то же время, народные депутаты Артур Герасимов и Максим Бурбак подали проект закона, который позволяет увольнять директора НАБУ без аудита.



Нардеп Сергей Лещенко заявил, что если Верховная Рада поддержит законопроект, который позволит депутатам увольнять руководителей антикоррупционных органов простым большинством голосов, Украина может потерять безвизовый режим со странами ЕС.

Вечером 6 декабря руководство "Народного фронта" встречалось с послом США Йованович, после чего изменило позицию по закону о "ликвидации НАБУ".



Позже стало известно, что Верховная Рада 7 декабря не будет рассматривать законопроект, позволяющий парламента выражать недоверие и освобождать руководство антикоррупционных органов. Законопроект отозвали.



Подробнее читайте в статье: В шаге от пропасти ночь, когда Украина чуть не потеряла безвизовых

Евгений Кизилов, УП