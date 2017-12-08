В МВД не планируют зачищать палаточный городок - источники

В МВД заявили, что не планируют зачищать палаточный городок под Радой.

Об этом сообщили собеседники УП в в МВД.

Они уверяют, что силовики не планируют пока зачищать палаточный городок под Радой.

По словам корреспондента УП, под Верховной Радой в палаточном городке все спокойно. Между палатками собралось несколько десятков митингующих. Вокруг правительственного квартала никаких отрядов силовиков нет. У здания Совета дежурят около десятка полицейских.

Как известно, вечером 8 декабря правоохранители задержали лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что согласно постановлению, работники Нацполиции обнаружили местонахождение Михеила Саакашвили и задержали его. Задержанный помещен в изолятор временного содержания.