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Автомайдан возле дома Луценко: "Ира, вынеси козла"

Суббота, 9 декабря 2017, 13:26
Автомайдан возле дома Луценко: Ира, вынеси козла

Участники акции "Одеяло для генпрокурора" приехали к дому главы ГПУ Юрия Луценко в с. Стоянка под Киевом и призвали генерального прокурора прекратить давление на НАБУ.

По сообщению организаторов акции, из Киева для участия в мероприятии приехали более 200 авто. Среди присутствующих на акции - Виталий Шабунин, Алексей Гриценко, нардеп Владимир Парасюк, общественные активисты из "Центра противодействия коррупции".

Общественный порядок во время акции обеспечивают правоохранители.

На забор дома активисты прицепили плакаты с призывом "Руки прочь от НАБУ", "Защитим НАБУ", "В*бу за НАБУ", принесли сушку и развесили плакат "Ира, вынеси козла". На дороге возле дома сделали трафареты "Луценко - предатель".

Как отметил в Твиттере нардеп Сергей Лещенко, у дома Луценко находится охрана без знаков различия.

 
 
 
 
 
Фото - "автомайдан"

 
 
Фото - Дарина Каленюк

 

Как известно, 9 декабря в день противодействия коррупции участники "Автомайдана" и общественные активисты отправились к дому генпрокурора Юрия Луценко на акцию "Одеяло для генпрокурора", требуя прекратить давление на НАБУ и уйти в отставку из-за того, что Луценко раскрыл данные агентов НАБУ. Клетчатое одеяло Луценко привезли как "символ коррумпированности".

Украинская правда

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Темы: ЛуценкоАвтомайданНАБУакции
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