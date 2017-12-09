Автомайдан возле дома Луценко: "Ира, вынеси козла"

Участники акции "Одеяло для генпрокурора" приехали к дому главы ГПУ Юрия Луценко в с. Стоянка под Киевом и призвали генерального прокурора прекратить давление на НАБУ.

По сообщению организаторов акции, из Киева для участия в мероприятии приехали более 200 авто. Среди присутствующих на акции - Виталий Шабунин, Алексей Гриценко, нардеп Владимир Парасюк, общественные активисты из "Центра противодействия коррупции".

Общественный порядок во время акции обеспечивают правоохранители.

На забор дома активисты прицепили плакаты с призывом "Руки прочь от НАБУ", "Защитим НАБУ", "В*бу за НАБУ", принесли сушку и развесили плакат "Ира, вынеси козла". На дороге возле дома сделали трафареты "Луценко - предатель".

Как отметил в Твиттере нардеп Сергей Лещенко, у дома Луценко находится охрана без знаков различия.

Охрана дома Луценко. Без идентификационных знаков pic.twitter.com/KnnUbwbzPu — Leshchenko (@Leshchenkos) December 9, 2017

Фото - "автомайдан"

Фото - Дарина Каленюк

Как известно, 9 декабря в день противодействия коррупции участники "Автомайдана" и общественные активисты отправились к дому генпрокурора Юрия Луценко на акцию "Одеяло для генпрокурора", требуя прекратить давление на НАБУ и уйти в отставку из-за того, что Луценко раскрыл данные агентов НАБУ. Клетчатое одеяло Луценко привезли как "символ коррумпированности".

Украинская правда