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Треть россиян считают Украину главным врагом РФ

Среда, 10 января 2018, 08:22

Две трети россиян считают, что сегодня у России есть враги, главными из которых являются США, Украина и Европа.

Об этом свидетельствует опрос Левада-центра, проведенный в начале декабря 2017 года, сообщает РБК.

​66% респондентов ответили утвердительно на вопрос, есть ли у сегодняшней России враги, а 21% отрицает их наличие.

 

Доля тех, кто считает, что у России есть враги, оказалась минимальной с 2012 года – тогда об этом заявили 63% опрошенных. Рекордный результат за 23 года исследований по этому вопросу был зафиксирован в 2014 году – тогда эту позицию разделяли 84% респондентов.

Главными врагами России респонденты назвали США (68%), Украину (29%) и Евросоюз (14%).

Далее следуют бывшие республики СССР (10%), Польша (8%), Германия, НАТО и Англия (по 6%), сторонники "Исламского государства" (5%), государства Ближнего Востока (4%).

 

Те, кто сегодня стоит у власти – чиновники, правительство, "друзья Путина", набрали 4%.

Среди "аутсайдеров" рейтинга врагов, по версии россиян, – террористы, страны Дальнего Востока, коррупция (у них по 3%).

Респонденты давали и экзотические ответы (их результат не превышает статистической погрешности). Например, врагами России 2% опрошенных считают "оппозицию / пятую колонну / основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального".

По 1% или меньше получили "русофобы/западники", президент Владимир Путин, либералы и сионисты. Менее 1% воспринимают как врагов чеченских боевиков.

23% респондентов считают, что Россия "окружена врагами со всех сторон", 21% называют самыми опасными врагами РФ "скрытых, внутренних".

 

Российские эксперты констатируют, что США находятся в списке главных недругов России с конца 1990-х, а Европа и Украина попали в него после Евромайдана и аннексии Крыма.

Согласно опубликованному в конце 2017 года опросу Левада-центра об отношении россиян к странам и санкциям, доля респондентов, негативно относящихся к США, выросла за период с января до декабря 2017 года с 49 до 60%, а к ЕС – с 47 до 54% за тот же период. Доля респондентов, которые негативно относятся к Украине, выросла с 54 до 56%.

Респондентам также задали вопрос, стоит ли России и НАТО опасаться друг друга. 41% считают, что Россия представляет обоснованную угрозу для НАТО (в прошлом году так считали 37%). В то же время 57% (55% в прошлом году) опрошенных полагают, что и у России есть основания опасаться НАТО.

 



"Левада-центр" проводил опрос 1–5 декабря 2017 года среди 1,6 тысячи человек от 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Согласно опросу ВЦИОМа, проведенному в июне 2017 года, опасность военного нападения на Россию беспокоила 38% россиян. Потенциальными источниками агрессии называют США (63% от тех, кто видит угрозу нападения) и Украину (31%). Далее идут НАТО (7%), Китай (5%), Великобритания (4%), ИГ (4%), Сирия (3%), Германия (3%) и другие страны.

Темы: Росcиясоциология
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