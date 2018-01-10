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На Закарпатье и в Карпатах сошли лавины

Среда, 10 января 2018, 10:03

За последние дни в горах Украины сошли несколько лавин.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"По данным Сл Плай (Закарпатская обл.) обнаружено схождение двух мокрых лавин с горы Темнатик объемами 20000 и 18000 кубических метров, высота отрыва 1050 и 1080 м над уровнем моря. Ориентировочная дата схождения 7-8 января 2018 года. Ущерб не причинен", – сообщают синоптики.

"По данным Сл Пожежевская (Ивано-Франковская обл.) обнаружено схождение мокрой лавины с восточного склона горы Говерла объемом 1200 кубических метров. Лавина сошла ночью на 9 января 2018 года. Ущерб не причинен", – информируют они.

 

На 10 января на высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень), отмечает Министерство внутренних дел.

Темы: погода
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