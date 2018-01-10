Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России в ДТП погибли и пострадали украинцы

Среда, 10 января 2018, 13:11

В Курской области в России перевернулся микроавтобус, все пассажиры в нем - граждане Украины. В результате аварии есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Курский территориальный центр медицины катастроф.

В результате аварии погибли трое пассажиров, еще шестеро были госпитализированы.

"Все жители Украины, следовали в Питер. С девяти человек трое погибли, трое (женщина и двое мужчин) госпитализированы в Курск, в двух состояние средней тяжести, у одного - легкой", - сказал собеседник агентству.

По его словам, еще три человека, которые были отправлены в районную больницу, уже отпущены после оказания помощи.

Авария произошла в в 6.45 мск (5.45 по киевскому времени - ред.) - на 551 км автодороги М-2 "Москва - Крым". Автобус с пассажирами двигался со стороны Белгорода в сторону Курска.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело.

Темы: ДТПРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
ДТП
Директору лесхоза, который сбил и оставил умирать 9-летнего ребенка, дали 4 года тюрьмы
В Германии разбился автобус с австрийскими туристами, направлявшийся в Норвегию
Завершено расследование пьяного ДТП, в котором судья убил нацгвардейца
Последние новости
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
17:56
видеоОккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:35
Дипломирование моряков: в Минвосстановления отчитались за год со старта реформы
17:30
Юсов: После сбития самолета А50 в России ищут козла отпущения
17:18
На Багамах акула напала на 10-летнего мальчика
Все новости...
Реклама: