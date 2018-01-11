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В Латвии запретили въезд 124 иностранцам, которые попали в "черный список"

Четверг, 11 января 2018, 03:24

Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис заявил, что в "черный список" Латвии, по его поручению, в прошлом году было внесено еще 124 персоны.

Об этом он заявил в интервью LTV, сообщает сайт Национального телерадиовещания.

По его словам, в "черный список" в предыдущие годы уже включено тысячи иностранцев, в том числе в 2017 году он был пополнен еще на 124 человека.

Говоря о недавнем случае, когда из Латвии выдворили сотрудника российского телеканала ТВЦ Анатолия Курлаева и его жену, журналистку Ольгу Курлаеву с ВГТРК, министр сказал, что компетентные органы сейчас проверяют высказывания тележурналиста, его действия и работу.

На вопрос, возможен ли рост провокаций в год столетия Латвии, Козловскис ответил, что нельзя этого исключать, однако ответственные учреждения справятся с этим.

"Могу сказать только, что если основание будет заключения, то мы этих персон поместим в список, чтобы они не мешали нам праздновать века", - сказал он.

Ранее сообщалось, что трое россиян, ехавших на турнир военно-спортивных игр Airsoft в Латвии были задержаны, поскольку включены в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию.

Украинская правда
Темы: Латвиясанкции
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