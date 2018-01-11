В МИД Германии предлагают поощрить РФ выполнять "Минск"

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль высказался за то, чтобы ЕС начал поэтапно отменять санкций против России при условии длительного перемирия на Востоке Украины.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Если Российская Федерация готова это делать, она должна за это что-то получить", - заявил он в среду, 10 января, во время выступления на приеме в Восточном комитете немецкой экономики в Берлине.

Идею об одномоментной отмене всех санкций против России только при условии стопроцентного выполнения Минских договоренностей он назвал "оторванной от реальности".

В пользу идеи поэтапной отмены Габриэль привел аргумент, что санкции вводились также поэтапно.

Напомним, экономические санкции в отношении России из-за ее агрессии в Украине были введены Евросоюзом в 2014 году, в марте 2015 года возможную отмену санкций привязали к выполнению Минских соглашений. Ожидалось, что процесс продлится до конца 2015 года.

Поскольку заметного прогресса в выполнении договоренностей не наблюдалось, лидеры ЕС неоднократно принимали решение о продлении санкций еще на полгода. В последний раз - до конца июля текущего года. Ограничения касаются финансового, энергетического, оборонного секторов российской экономики, а также товаров двойного назначения. Ограничение наложено и на физических лиц.

Европейская правда