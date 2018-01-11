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"Очередной фейк". Минобороны о заявлениях РФ об атаке на базу в Сирии

Четверг, 11 января 2018, 19:18

Министерство обороны Украины опровергает обвинения российского Генштаба о якобы причастности страны к атаке на базы РФ в Сирии и называет их очередным фейком и информационной атакой.

Об этом заявила пресс-секретарь министра обороны Виктория Кушнир, передает Укринформ.

"Это очередная информационная атака. Мы отвергаем эти обвинения, и конечно, эта информационная атака делается, прежде всего, чтобы прикрыть действия РФ сейчас в Крыму и в Донецке и Луганске, куда поставляют вооружение из РФ", - сказала Кушнир.

Как сообщали СМИ, Генштаб вооруженных сил России допустил, что Украина может быть причастна к атаке на свои базы в Сирии.

Как заявил начальник управления строительства и развития БПЛА генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков, предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, что превосходит по мощности гексоген.

Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе в Украине на шосткинском заводе химических реактивов. Новиков заявил, что сейчас проводятся специальные исследования с целью установления страны-производителя.

Ранее СМИ сообщили, что 8 января в Минобороны РФ заявили, что российские базы в Сирии пытались атаковать 13 ударных беспилотников, переданных террористам "одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации".

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