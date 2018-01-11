Кириленко придумал, что делать с украинским гастролерами в РФ

Вице-премьер Вячеслав Кириленко предлагает вносить в реестр и титровать определенным образом украинских певцов, которые гастролируют в России.

Щодо"наших"гастролерів у РФ. Справді,питання здебільшого етичне,заборонити не можна.Але, їдеш у РФ на гастролі,1)повідомляєш,2)потрапляєш у спецреєстр,3)на ТБ під час виступу чи кліпу напис:"цей артист гастролює у країні-агресорі",4)в Україні сплачуєш додатковий військовий збір — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) January 11, 2018

Ранее Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания предложила ввести штрафы и уголовную ответственность за гастроли артистов в России.