Доллар на межбанке поднялся выше 28,50 гривни
12 января котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 28,43-28,45 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,52-28,56 гривни;
Евро - 34,54-34,58 гривни;
Российский рубль - 0,5037-0,5047 гривни.
Курс доллара США опускается в паре с евро в ходе торгов в пятницу, при этом американская валюта завершает в минусе пятую неделю подряд на сигналах ослабления инфляции в Штатах и заявлениях Европейского центрального банка.
Евро к 7:38 по киевскому времени стоил 1,2049 доллара по сравнению с 1,2032 доллара на закрытие прошлой сессии в Нью-Йорке.
В опубликованном накануне протоколе декабрьского заседания ЕЦБ говорится, что Центробанк может в начале 2018 года пересмотреть планы относительно своих будущих действий, "если экономика продолжит увеличиваться, а инфляция еще более приблизится к цели совета управляющих".
Напомним, Национальный банк снизил официальный курс гривни на 12 копеек, установив его на 12 января на уровне 28,44 гривни.
Экономическая правда