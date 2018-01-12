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КГГА продлила ограничение на внешнюю рекламу в Киеве

Пятница, 12 января 2018, 20:48

Киевская городская государственная администрация продлила до 1 апреля 2018 года ограничения на прием и рассмотрение заявок на размещение внешней рекламы в столице, введенные в октябре прошлого года.

Соответствующее распоряжение первого заместителя головы КГГА Николая Поворозника обнародовано в газете "Крещатик" в пятницу, сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно документу, временное ограничение касается внешней рекламы на щитах, суперсайтах, видеоэкранах, лайтпостерах и тумбах, стоящих отдельно. Реклама на зданиях, элементах благоустройства и остановках транспорта, а также на проекторах данным распоряжением не ограничивается.

Причина введенных ограничений в документе не уточняется.

Темы: Киевреклама
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