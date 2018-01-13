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Сутки в АТО: 10 обстрелов, 2 раненых

Суббота, 13 января 2018, 05:44

За прошедшие сутки, 12 января, боевики 10 раз нарушили перемирие  2 бойца ВСУ получили ранения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжали нарушать перемирие. Особую активность враг проявлял в темное время суток. Противник обстреливал позиции украинских защитников из минометов, запрещенных Минского договоренностями, вооружения БМП и гранатометов",  говорится в заявлении.

На Луганском направлении боевики вечером, около двух часов подряд, вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов, вооружения БМП и зенитной установки по укреплениям наших защитников возле Троицкого.

Более двух с половиной часов с короткими перерывами незаконные вооруженные формирования обстреливали из 82-мм минометов и пехотного вооружения защитников Луганского, возле Катериновки и Станицы Луганской оккупанты нарушали перемирие из стрелкового оружия.

На Донецком направлении боевики применили 120-мм минометы по опорным пунктам сил АТО в районе Водяного и Широкиного.

"Учитывая то, что преступные действия российских захватчиков угрожали жизни и здоровью наших военнослужащих, в пяти случаях украинские защитники были вынуждены открывать огонь в ответ",  подчеркнули в штабе.

Темы: АТОДонбасс
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