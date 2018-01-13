Украина запретила въезд почти 1500 лицам за посещение аннексированного Крыма

По фактам визитов на территорию аннексированного Крыма принято почти 1500 решений о запрете въезда иностранным гражданам, среди которых - более 100 артистов и деятелей культуры.

Об этом 13 января сообщили в администрации Госпогранслужбы Украины.

По данным ведомства, в течение 2017 года составлено почти 2,3 тысячи админпротоколов за ст.204-2 КУоАП за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее.

"С начала текущего года уже выявлено более 30 таких человек. Одну из нарушителей - гражданку РФ - остановили 12 января в аэропорту "Киев". Она планировала попасть в Украину рейсом из Минска, однако во время погранконтроля выяснилось, что женщина незаконно посещала территорию временно оккупированного Крыма. Россиянке запрещен въезд в Украину сроком на 3 года, она отправлена обратным рейсом", - сообщили в ГПСУ.

Также выделены более 810 человек, которые могли находиться на территории оккупированного Крыма.

В ведомстве напомнили, что в случае нарушения иностранцами правил пересечения админкордону из АР Крым въезд в Украину им не разрешается и принимается решение о запрете въезда в Украину.

"Обращаем внимание граждан Украины и других государств, что нарушение порядка въезда на территорию оккупированной АР Крым через закрытые правительством Украины пункты пропуска, в зависимости от обстоятельств, предусматривает уголовную (ст.332-1 УК Украины) и административную (ст. 204-1 и ст. 204-2 КУоАП) ответственность ", - заявили в Госпогранслужбе.

Украинская правда