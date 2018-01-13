Выборы президента РФ-2018: В соцсетях Путина не будет

Пресс-секретарь предвыборного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина Андрей Кондрашов заявил, что в соцсетях страниц у Путина - ни личных, ни официальных - не будет.

Как пишет Интерфакс, об этом Кондрашов заявил в комментарии телеканалу RT.

"Официальных или личных страниц и аккаунтов, в том числе и канала в Telegram, у кандидата в президенты Владимира Путина не будет, только официальный сайт предвыборного штаба", - заявил Кондрашов.

По его словам, всю работу соцсетей будут обеспечивать волонтеры и сторонники Путина.