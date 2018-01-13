На Херсонщине сожгли 9 тысяч погибших в Черном море птиц

В Херсонской области сожгли около 9 тысяч диких птиц, погибших в Черном море от пастереллеза.

Об этом сообщил начальник управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Главного управления Держпродспоживслужбы в Херсонской области Виталий Боярский, передает "Укринформ".

Мертвых птиц принесло на побережье Каланчацкого района Херсонщины в начале января.

"Причиной гибели птиц стала бактериальная болезнь пастереллез. На сегодня из того, что уже собрано и сожжено (тушек мертвых диких водоплавающих птиц - ред.), Мы можем говорить в целом об около 9 тысячах погибших птиц. Почти все - это лысухи, а также два лебедя и пара диких уток", - рассказал Боярский.

Все мертвые птицы, обнаруженные на морском побережье в Каланчацком районе, были прибиты к прибрежной зоны длиной 6 километров.

"Вероятнее всего, они погибли где-то в море. А источники заражения - это как раз сечение (на северном Причерноморье - ред.) миграционных путей из Западной Европы, из Российской Федерации, поэтому возможно где-то оттуда (принесли птицы данную болезнь - ред.)", - отметил Боярский.

"Но откуда был источник, об этом сейчас можно только гадать, ведь среди погибших птиц не было обнаружено ни одного окольцованных птицы (с информацией, позволяющей определить, откуда он прилетел - ред.)", - добавил он.

Как он сообщил, общее количество обнаруженных на Херсонщине погибших от пастереллеза диких водоплавающих птиц может быть несколько больше, чем было собрано мертвых тушек. Ведь часть их, скорее всего, съели лисы и другие животные.

Кроме того, по словам Боярского, сейчас на побережье больше нет мертвых птиц.