В Керчи по спальному району проехала колонна военной техники
Воскресенье, 14 января 2018, 03:56
В Керчи по спальному микрорайону проехала колонна российской военной техники.
Фотографии и видео тяжелой бронетехники на улице Блюхера опубликовал 13 января сайт "Керчь ФМ".
На кадрах видно как техника движется по спальному району Ворошилова, проезжает мимо супермаркетов и пятиэтажных жилых домов.
Издание сообщает, что колонну техники керчане сняли на видео 12 января.
"Движение транспорта сопровождалось громким гулом. Двигались установки град, три танка на тягаче и БТРы", - рассказал местный житель.
Всего в колонне было коло 50 единиц военной техники.