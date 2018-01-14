Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Польше прошли протесты против ужесточения закона об абортах

Воскресенье, 14 января 2018, 05:45

Около 2000 человек, в основном женщин, провели в столице Польши акцию протеста против ужесточения закона об абортах.

Об этом пишет DW.com.

Протестующие, пришедшие в субботу, 13 января, к зданию польского Сейма в Варшаве, держали в руках транспаранты "Позор!", "Помощь медицинская, не божья", "Женщины без абортов будут умирать".

Польский парламент в среду, 10 января, направил на рассмотрение в специальную парламентскую комиссию законопроект, согласно которому даже неправильное формирование плода более не будет являться условием для разрешения на аборт. 

Одновременно большинство депутатов Сейма, включая порядка 30 политиков из числа либеральной оппозиции, проголосовали против либерализации законов об абортах.

Правящая в Польше с 2015 года партия "Закон и справедливость" проводит консервативную семейную политику.

Так, власти страны уже прекратили финансовую поддержку искусственного оплодотворения, а также разрешили отпуск противозачаточных таблеток только по рецептам. 

В октябре 2016 года Сейм после массовых протестов отклонил законопроект о практически полном запрете абортов.

2016 Сейм після масових протестів відхилив законопроект про практично повну заборону абортів.

Темы: Польшаакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
Польша
Польша закроет границу с Украиной, если ЕС не продлит зерновой запрет − Моравецкий
Перевозчиков предупредили о блокировании одного из крупнейших пунктов пропуска на границе с Польшей
В Польше разоблачили агентов РФ, которые собирались взрывать поезда с помощью для Украины – СМИ
Последние новости
18:31
На Ровенщине экс-директора больницы подозревают в назначении лишних "ковидных" доплат
18:28
НАПК составило протокол за админнарушение на и.о. главы КСУ Головатого
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
17:56
видеоОккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:35
Дипломирование моряков: в Минвосстановления отчитались за год со старта реформы
Все новости...
Реклама: