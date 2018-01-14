В столице мужчину приговорили к 4-м годам за сообщение о "минировании"

В Киеве 24-летний мужчина получил по решению суда 4 года лишения свободы за ложное сообщение о заминировании спортивного комплекса.

Об этом сообщила столичная полиция.

Отмечается, что в октябре 2017 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения сообщил о заминировании спортивного комплекса.

"Осмотрев здание и прилегающую территорию, правоохранители не нашли подозрительных вещей и веществ. При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители сразу установили "минера". Им оказался 24-летний уроженец Черниговской области", - говорится в сообщении.

Мужчина в суде полностью признал свою вину. Печерский районный суд вынес решение о лишении свободы на 4 года за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 259 "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности" Уголовного кодекса.

Ранее Днепровский райсуд Киева приговорил "минера" ​​столичного метрополитена к 4 годам лишения свободы.