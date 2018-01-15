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МВФ ожидает коррекции законопроекта об Антикоррупционном суде - СМИ

Понедельник, 15 января 2018, 19:55

Международный валютный фонд ожидает коррекции законопроекта об Антикоррупционном суде в соответствии с обязательствами Украины при подготовке ко второму чтению.

Об этом сообщили в Министерстве финансов в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

"На прошлой неделе, во время моего рабочего визита в США, я провел не одну встречу с представителями МВФ и правительства США. Один из вопросов, обсуждавшихся с представителями Фонда - это создание антикоррупционного суда. МВФ представил несколько предложений в соответствующий законопроект и ожидает, что они будут рассмотрены и учтены парламентом в подготовке документа ко второму чтению", - процитировали Александра Данилюка в пресс-службе Минфина.

По его словам, МВФ важно создание эффективного и результативного Антикоррупционного суда, который является последним этапом в формировании органов противодействия коррупции.

"Важно, чтобы мы в результате получили закон, который даст старт новому этапу борьбы с коррупцией в Украине и запустит эффективный независимый Антикоррупционный суд", - отметил Данилюк.

Как известно, Международный валютный фонд официально сообщил украинским властям о том, что принятие президентского законопроекта об Антикоррупционном суде в его нынешней редакции будет означать нарушение Киевом своих обязательств перед международными партнерами. Об этом говорится в письме главы миссии МВФ в Украину Рона ван Родена.

Представитель фонда категорически исключает возможность того, что МВФ согласится с принятием этого закона.

"У нас есть серьезные замечания, ряд положений законопроекта не совместимы с обязательствами Украины по программе сотрудничества с МВФ, а также противоречат рекомендациям Венецианской комиссии", - говорится среди прочего в письме.

В ответ, в Администрации президента Украинской правде сообщили, что законопроект об Антикоррупционном суде разработан в соответствии с Конституцией Украины и в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

"Сегодня проект закона находится в Верховной Раде, поэтому все дискуссии о тех или иных нормах должны проходить в рамках правового поля в украинском парламенте", - сказали там.

Темы: МВФзаконодательствоАнтикоррупционный суд
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