Кинорежиссер Михалков создает угрозу нацбезопасности Украины – СБУ

Министерство культуры по представлению Службы безопасности внесло в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, двух российских певцов, кинорежиссера Никиту Михалкова и белорусского ведущего.



Об этом свидетельствует приказ министерства №55 от 15 января, подписанный министром Евгением Нищуком.



"Обновить список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами Фомин Дмитрий Анатольевич, Шепелев Дмитрий Андреевич, Вакуленко Василий Михайлович, Михалков Никита Сергеевич", - говорится в приказе.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины запретила российскому певцу Василию Вакуленко, известному как "Баста", въезд на территорию Украины сроком на 3 года.

Баста - невъездной с 2017 года

Российскому певцу Мите Фомину, который во Львове на музыкальном фестивале Alfa Jazz Fest назвал аннексированный Крым "российской территорией", СБУ также закрыла въезд в Украину на 3 года.

Фомин забыл, чей Крым

Бывший муж Жанны Фриске , ведущий Шепелев - в базе " Миротворца "

Как известно, 31 августа 2015 года СБУ запретила въезд в Украину 16 гражданам Российской Федерации – журналистам и деятелям культуры, среди которых и Никита Михалков.

