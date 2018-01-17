Сутки в АТО: 3 обстрела, 2 раненых

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Среда, 17 января 2018, 06:43

За прошедшие сутки, 16 января, боевики 3 раза нарушили перемирие  2 бойца ВСУ получили ранения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников и обстреливать из запрещенного Минскими договоренностями вооружения позиции Вооруженных Сил Украины",  говорится в заявлении.

На Донецком направлении противник, в темное время суток, применил 120-мм минометы и выпустил три мины этого калибра по защитникам населенного пункта Водяное на Приазовье.

На Луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны опорные пункты сил АТО возле Луганского, с миномета калибра 82-мм враг вел огонь по защитникам Троицкого.

"В результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили боевые травмы. Они были оперативно доставлены в военный госпиталь. Состояние их здоровья  удовлетворительное",  подчеркнули в штабе АТО.

Темы: АТО Донбасс
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