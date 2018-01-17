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Сухопутные войска хотят восстановления военных судов в Украине

Среда, 17 января 2018, 12:24

В Украине следует восстановить военные суды ради обеспечения прав военнослужащих компетентными судьями.

Такое мнение выразил начальник штаба - первый заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Сергей Наев, передает "Интерфакс-Украина".

"В первую очередь необходимо в кратчайшие сроки создать военные суды, укомплектовать их компетентными судьями. Судьями, которые знают всю военную специфику и которые знают все законодательство, которое регламентирует деятельность армии", - сказал он.

В свою очередь, начальник юридической службы командования Сухопутных войск Александр Молотов отметил, что на данный момент изучение военного права предусматривает учебная программа лишь двух вузов - Военного института Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого.

По его мнению, именно это и является источником проблемы защиты военнослужащих.

"После получения образования в области правоведения, молодой юрист начинает шагать путями юриспруденции, которые одних приводят в судьи, других – в адвокаты, а некоторых – в прокуроры. При этом ни один из них не знаком с вопросами военного права", - пояснил он.

Как известно, военные суды ликвидировали в Украине восемь лет назад.

Сейчас президент Петр Порошенко намерен внести в парламент законопроект о военном суде.

Темы: Вооруженные силысудармия
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