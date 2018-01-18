Боевики усилили обстрелы, под Гранитным погиб боец – штаб АТО

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Четверг, 18 января 2018, 13:31

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 1 боец ​​погиб в результате обстрела, 2 погибли, а еще 5 получили боевые травмы в результате подрыва на мине.

Об этом рассказал на брифинге 18 января спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк.

"Вчера около 21 часов в результате вражеских обстрелов вблизи населенного пункта Гранитное погиб один военный Вооруженных сил Украины", - сказал полковник.

"Кроме этого, как уже сообщалось, вчера ночью во время выполнения боевой задачи на луганском направлении в результате подрыва техники на противотанковой мине погибли двое наших защитников. Пятеро военнослужащих, подвергшихся боевых травм, находятся в удовлетворительном состоянии и получают надлежащую помощь в военном госпитале", - отметил Гуцуляк.

По его словам, за минувшие сутки в районе ведения боевых действий на территории ОРДЛО произошло обострение обстановки: боевики российско-оккупационных войск увеличили количество обстрелов из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Всего, как сообщалось ранее, 17 января боевики провели 7 обстрелов.

Валентина Романенко, УП
Темы: АТО
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