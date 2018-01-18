Суд в Москве отклонил апелляцию на продление ареста Сущенко

В России Московский городской суд отклонил жалобу на решение суда первой инстанции о продлении срока содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко до 30 января 2018 года.

Об этом 18 января сообщил его адвокат Марк Фейгин.

Как известно, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему предъявили обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.