Суд в Москве отклонил апелляцию на продление ареста Сущенко

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Четверг, 18 января 2018, 13:51

В России Московский городской суд отклонил жалобу на решение суда первой инстанции о продлении срока содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко до 30 января 2018 года.

Об этом 18 января сообщил его адвокат Марк Фейгин.

Как известно, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему предъявили обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

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