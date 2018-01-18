Адвокаты Януковича просят допросить Азарова, Клюева и остальных

Адвокаты Виктора Януковича хотят допросить в качестве свидетелей нескольких бывших чиновников.



Ходатайство которое есть в распоряжении "Украинской правды", датированное 17 января.



В общем адвокаты объединения "AVERLEX" просят допросить в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене 35 человек. В частности:

- экс-премьер-министра Украины Николая Азарова,



- экс-главу Администрации президента и экс-секретаря СНБО Андрея Клюева,

- бывшего главу МВД Украины Виталия Захарченко,

- экс-главу СБУ Александра Якименко,

- бывшего командующего внутренних войск МВД Украины Станислава Шуляк,

- экс-министра обороны Павла Лебедева,

- бывшего командующего Военно-морских сил Украины и экс-начальник Генерального - штаба ВСУ Юрия Ильина,

- экс-начальника Управления СБУ в Киеве и Киевской области Александра Щеголева,

- бывшего начальника Службы безопасности президента Украины УГО Константин Кобзаря,

- экс-сотрудника охраны президента Сергея Бернацкого,

- работников госпредприятия "Украэрорух".



