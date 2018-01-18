Адвокаты Януковича просят допросить Азарова, Клюева и остальных

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Четверг, 18 января 2018, 14:30

Адвокаты Виктора Януковича хотят допросить в качестве свидетелей нескольких бывших чиновников.

Ходатайство которое есть в распоряжении "Украинской правды", датированное 17 января.

В общем адвокаты объединения "AVERLEX" просят допросить в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене 35 человек. В частности:

- экс-премьер-министра Украины Николая Азарова,

- экс-главу Администрации президента и экс-секретаря СНБО Андрея Клюева,
- бывшего главу МВД Украины Виталия Захарченко,
- экс-главу СБУ Александра Якименко,
- бывшего командующего внутренних войск МВД Украины Станислава Шуляк,
- экс-министра обороны Павла Лебедева,
- бывшего командующего Военно-морских сил Украины и экс-начальник Генерального - штаба ВСУ Юрия Ильина,
- экс-начальника Управления СБУ в Киеве и Киевской области Александра Щеголева,
- бывшего начальника Службы безопасности президента Украины УГО Константин Кобзаря,
- экс-сотрудника охраны президента Сергея Бернацкого,
- работников госпредприятия "Украэрорух".

Также в списке свидетелей защиты несколько человек, которые обозначены как "жители Крыма" и бывшие работники Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Крыму. "Жители Крыма", в частности, должны свидетельствовать о нападении на них со стороны "майдановцев".

Еще защитники экс-президента хотят повторно допросить бывшего постоянного представителя Украины в ООН Юрия Сергеева.

Адвокат Виталий Сердюк настаивает, что у суда нет оснований для отказа в обеспечении допроса данных свидетелей.

При этом данный список свидетелей еще не является окончательным.

Темы: Янукович суд
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