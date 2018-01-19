Супрун хочет повысить ответственность за невакцинацию

Министерство здравоохранения будет инициировать изменение законодательства, чтобы предусмотреть дополнительную ответственность за невакцинацию.

Об этом сообщила руководитель ведомства Ульяна Супрун во время выступления в Верховной Раде, сообщает "Украинская правда. Жизнь".

Она уточнила, что "нужно внести изменения в законы, регламентирующие вопросы вакцинации и усилить ответственность за отказ от вакцинации".

"Как это сделано во всем цивилизованном мире", - пояснила и.о. министра, и добавила, что такие изменения будут подаваться от Кабинета министров.

Она объяснила, что нынешняя вспышка заболеваемости корью возникла потому, что в 2016-м году охват вакцинацией от кори был ниже 50%.

Супрун отметила, что ситуация с вакцинацией выравнивается. В 2017 году вакцинация была на высоком уровне (см. таблицу), а в 2018 году, после вспышки, "только в столице за одну неделю на вакцинацию пришли 11 500 детей".

"Научные данные свидетельствуют, что в случае охвата вакцинацией не менее 95% детей и взрослых, за месяц или полтора вспышки кори могут прекратиться", - добавила руководительница МОЗ.

По ее данным, по состоянию на начало года в учреждениях здравоохранения в наличии есть 516 тысяч доз вакцины.

Перебои с наличием вакцин есть в Кировоградской, Ровенской, Житомирской, Одесской, Ивано-Франковской областях и в Киеве, для них министерство осуществляет перераспределение вакцин из других регионов.

В апреле и октябре ожидаются поставки еще по 1 миллиону доз. Решается вопрос о поставке следующей партии в короткие сроки.

"Еще раз хочу подчеркнуть качество вакцин. Это бельгийская вакцина, которая преквалифицирована ВООЗ", - заверила и.о. министра.

Также Супрун напомнила, что еще 22 августа 2017 года по результатам совещаний у вице-премьера Вячеслава Кириленко было разослано совместное письмо от Минздрава и Министерства образования и науки, которым рекомендовалось не допускать детей, не имеющих прививок против кори в учебные заведения трех областей.

По оперативным данным Центра общественного здоровья, за 2 недели 2018 года (по состоянию на 14 января 2018 года) заболели 1285 человек, среди них – 429 взрослых и 856 детей (доля детей – 67%).

В Украине нет эпидемии, а наблюдается повышение уровня заболеваемости и зарегистрировано 102 вспышки в 16 регионах по состоянию на конец 2017 года.

Наибольший уровень заболеваемости за 2 недели 2018 года наблюдается в Ивано-Франковской (275 случаев заболевания), Черновицкой (274 случая), Закарпатской (194 случая) и Одесской (157 случаев) областях.

За 12 месяцев 2017 года, согласно оперативным данным Центра общественного здоровья, в Украине зарегистрировано 4782 случая заболевания корью (1292 случая – взрослые и 3490 – дети).

Согласно календарю прививок, прививаться ребенку нужно в 1 год и в 6 лет.