Одесская область пострадала от стихии, губернатор просит о помощи

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Пятница, 19 января 2018, 14:58

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов просит правительство предоставить дополнительные аварийные бригады из соседних областей для восстановления электроснабжения в области.

Губернатор обратился в частности к премьер-министру Владимиру Гройсману и вице-премьеру Владимиру Кистиону, сообщает сайт ОГА.

"Моя цель - как можно скорее восстановить электроснабжение во всех без исключения населенных пунктах. Еще много объектов остаются без света. Здесь десятки поваленных опор. Чтобы преодолеть последствия непогоды, необходимы люди и дополнительные бригады", - заявил Степанов.

19 января председатель Одесской областной государственной администрации посетил город Арциз, который сильно пострадал в результате непогоды 18 января.

Снегопад со шквальным ветром оставил город без света. В Арциз были доставлены дизель-генераторы для социальных объектов.

Сообщается, что на данный момент работники ОАО "Одессаоблэнерго" уже возобновили централизованное электроснабжение центральной районной больницы Арциза.

Как сообщала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на утро 19 января в Одесской области были обесточены 502 населенных пункта.

Как известно, 18 января в Одесской области из-за ухудшения погодных условий полностью ограничивали движение всех видов транспорта на автодорогах в сторону Киева и Кишинева.

По состоянию на 10 утра 19 января Укравтодор сообщал, что проезд автотранспорта затруднен в 10 районах области.

Темы: Одесская область погода
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