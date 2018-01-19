НАПК вызвало главу Госкино из-за выплаты премий для сестры

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Пятница, 19 января 2018, 16:11

Национальное агентство по предупреждению коррупции вызвало для объяснений главу Государственного агентства по вопросам кино Филиппа Ильенко, который выплачивал "поощрительные" премии двоюродной сестре.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что Ильенко в период с 2016 по 2017 годы насчитывал "поощрительные выплаты" для работников Госагентства, среди которых, в частности, была его двоюродная сестра, начальница отдела госрегулирования киновидеопроката.

В Нацагентстве заявили, что подобные действия он совершал находясь в условиях реального конфликта интересов, что является нарушением требований соответствующего закона.

"Также указанное деяние содержит признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена статьей 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - отметили в НАПК.

Ильенко должен явиться в антикоррупционное ведомство 25 января о 11:00.

Украинская правда
Темы: НАПК Ильенко
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