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В деле об убийстве Ноздровськои допросили около 50 человек

Вторник, 2 января 2018, 10:31
В деле об убийстве Ноздровськои допросили около 50 человек
Fb Ірина Ноздровська

Следствие по делу об убийстве юристки Ирины Ноздровской допросило уже порядка 50 человек, а результатов вскрытия еще ждет.

Об этом рассказал спикер Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович в эфире канала "112 Украина".

"У нас еще нет результатов судебно-медицинской экспертизы, чтобы четко сказать, от чего наступила смерть", – сказал он.

"Мы проводим ряд следственных действий. Уже около 50 человек допросили. Создана мощная следственно-оперативная группа, которой руководит непосредственно начальник управления", – подчеркнул Жукович.

Представитель полиции Киевщины не захотел отвечать на вопросы, что сказал экс-жених погибшей Виталий Сергеев и что стало причиной его вызова на допрос.

"Все имена не будем рассказывать, и что они говорили – тоже", – сказал он и добавил, что это может повредить следствию.

На вопрос, почему изъяли авто Сергеева, Жукович объяснил: "Будем проводить ряд следственных действий с вещами погибшей и с некоторыми вещами, которые могут быть у свидетелей. Будем обращаться в суд, чтобы получить временный доступ к вещам, и проводить экспертизы"

Относительно версий убийства он сказал: "Это может быть связано с ее профессиональной деятельности или с тем, что ей угрожали. Все версии отрабатываем и проверяем".

Юрист и криминалист Анна Маляр сказала в комментарии каналу, что Ирина Ноздровская обращалась в полицию из-за угроз ее жизни.

Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области обнаружили тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.

Бывший жених убитой Ирины Ноздровской Виталий Сергеев отказался дать показания. По его словам, они встречались с ноября 2016-го по июнь 2017 года, а в последний раз он видел погибшую в августе.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демыдив насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Алена Рощенко, УП
Темы: убийствополицияКиевская область
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