Порошенко назвал "киборгов" символом Украины, которую невозможно победить

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Суббота, 20 января 2018, 13:51

Президент Петр Порошенко назвал "киборгов" - бойцов, которые 242 дня отстаивали Донецкий аэропорт - "символом Украины, которую невозможно победить".

Сообщение об этом 20 января глава государства разместил в своем аккаунте в Твиттере.

"242 дня несокрушимости, 242 дня героизма, 242 дня преданности. Украина навсегда запомнит бесстрашных защитников Донецкого аэропорта. И наши Киборги - символ Украины, которую невозможно победить", - отметил он.

Как сообщает Интерфакс-Украина, 20 января в Киеве почтили память погибших в 2014-2015 годах защитников Донецкого аэропорта.

Родственникам и близким погибших вручили награды Минобороны Украины и грамоты "Украинской ассоциации инвалидов АТО".

Как известно, противостояние между силами АТО и боевиками в Донецком аэропорту им.Прокофьева началось в мае 2014 года, оборона объекта продолжалась 242 дня.

19-20 января 2015 года в результате подрыва боевиками колонн, которые держали перекрытие аэропорта, погибли около 60 бойцов. 21 января 2015-го силы АТО отошли из ДАПа из-за разрушения объекта.

Мероприятия в память погибших защитников Донецкого аэропорта проводят 20 января.

Темы: Донецк АТО Донбасс война Порошенко
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