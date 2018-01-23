Депутаты хотят отменить наказание за незаконное обогащение – ЦПК

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7499, которым депутаты хотят отменить уголовную ответственность чиновников за незаконное обогащение.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Законопроект инициировали народные депутаты Владислав Данилин и Александр Кирш от Народного фронта, Геннадий Чекита и Андрей Шинькович от БПП.

Нардепы предлагают освободить чиновников от ответственности за приобретение или передачу другим лицам имущества, происхождение которого он не может объяснить.

В законопроекте хотят закрепить, что привлечь потенциального коррупционера к ответственности можно будет только тогда, когда имущество приобретено незаконно.

По словам руководителя юридического отдела ЦПК Елены Щербан, сейчас чиновнику грозит лишение свободы на 2-10 лет за приобретение имущества, стоимость которого не соответствует официальным доходам его семьи.

"Законопроект предлагает установить ответственность чиновника исключительно за незаконное приобретение имущества – например, без надлежащего соглашения или доверенности от владельцев имущества.

Таким образом, приобретение государственными чиновниками автомобилей и квартир, которые стоят в сотни раз больше их официального заработка, если это сделано официально, скажем в автосалоне – не будет предусматривать уголовной ответственности", - подчеркнула Щербан.

Кроме того, в ЦПК добавили, что законопроект №7499 легализует сокрытие коррупционного имущества чиновников через оформление его на третьих лиц.

"Таким образом, законопроект №7499 полностью уничтожает ответственность за незаконное обогащение", - отметили в Центре противодействия коррупции.

В ЦПК убеждены, что принятие этого законопроекта приведет к закрытию сотен громких уголовных дел.

Например, в отношении председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка, который, по версии следствия, скрывает ценное имущество и элитный дом через фиктивный развод, дело нардепа Евгения Дейдея, стоимость нового имущества которого в 4 раза превышает доходы его семьи и тому подобное.

Как известно, уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году. Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.