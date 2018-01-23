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В "Укроборонпроме" определились с главой наблюдательного совета

Вторник, 23 января 2018, 14:15

Председателем наблюдательного совета КП "Укроборонпром" избран ректор Национального технического университета "Киевский политехнический институт им. И. Сикорского" Михаил Згуровский.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Заместителем председателя был избран экс-главнокомандующий Военно-воздушных сил Украины, генерал-лейтенант Ярослав Скалько.

Отмечается, что в Кабинет Министров направлена ​​просьба как можно быстрее назначить еще двух членов наблюдательного совета, которые должны быть "иностранными специалистами мирового уровня с международным военным и управленческим опытом".

При этом, один из этих иностранных специалистов должен занять должность второго заместителя председателя.

Сообщается, что наблюдательный совет уже заслушал и одобрил отчет генерального директора Романа Романова за текущий период.

В пресс-службе ГК добавили, что наблюдательный совет является высшим органом управления "Укроборонпрома". Он должен утверждать стратегии развития и направления деятельности концерна, контролировать выполнение задач в сфере оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества, утверждать направления деятельности, определять инвестиционную политику и прочее.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко назначил ректора Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт им. И. Сикорского" Михаила Згуровского членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

Украинская правда
Темы: Укроборонпром
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