СМИ: Преступления против Майдана расследует прокурор-антимайдановец

Прокурор Павел Головко, который в 2014 году выступал в суде против активистов Революции Достоинства, сегодня работает в Департаменте специальных расследований ГПУ, который расследует именно преступления против Майдана.

Об этом говорится в расследовании "Прокуроры Майдана" для программы "Наші гроші".

В частности, журналисты напомнили, что прокурор Головко выступал против активистов Майдана Романа Тисовского и Эдуарда Крыжановского.

"Суд проходил чрезвычайно быстро. Не проходило, пожалуй, полторы минуты, как люди выходили. Всех - под одну печать и отправляли туда - на Лукьяновку", - рассказал Крыжановский.

Жена Павла Головка - Алина Головко - также выступала в суде против активистов революции.

Еще под девичьей фамилией Минчук - хлопотала о содержании под стражей 72-летнего пенсионера Николая Пасечника. Его задержали в Киеве 22 января и сильно избили.

До самого вечера нас держали раздетых, двери настежь, на улице - мороз. Только на вторую ночь нас привезли в суд. Суд был ночью. Я сидел за решеткой и кровь на усах обламывал ", - рассказал о своем задержании Николай Пасечник.

Кроме того, Минчук-Головко 25 января просила суд заключить под стражу другого активиста - Василия Сливинского.

Отметим, что все перечисленные постановления отсутствуют в открытом Едином реестре судебных решений.

Сейчас Павел Головко работает старшим следователем в Департаменте специальных расследований ГПУ, который занимается именно расследованиями преступлений против Майдана и революции.

При этом в своей анкете добродетели этот прокурор отметил, что не совершал действий, которые компрометировали бы его или прокуратуру в целом и которые заставили бв сомневаться в его объективности и независимости. Так же анкету заполнила и Алина Головко, которая сейчас работает в Киевской местной прокуратуре №6 (Печерский район).

Комментируя этот парадокс, начальник Департамента Сергей Горбатюк объяснил, что имеет ограниченное влияние на подбор кадров в это подразделение.

"Это не является совсем правильным. Но мы исходим из той ситуации, в которую нас поставили. Нам же сначала в группу выделяют человека. То есть мы просим или прокуратуру города или другой области: "Предоставьте людей, которые могут работать". Здесь не мы решаем. Мы за человеком некоторое время наблюдаем, исходя из его профессиональных качеств. И после этого принимаем решение о взятии в штат", - сказал он.

При этом Сергей Горбатюк отметил, что берет на себя ответственность за взятие в штат Павла Головка.

"В данном случае мы приняли такое решение. Ну и ждем определенную порцию критики. Но это - наша ответственность ", - пояснил начальник Департамента специальных расследований.

Кроме того, журналисты программы обнаружили несколько парадоксальную ситуацию и в имущественных декларациях Павла Головка и его жены. Так, в этом году в декларациях они указали новую недвижимость, приобретенную в июне прошлого года - два дома в с. Большая Бугаевка под Киевом.

Адекватная рыночная цена такой недвижимости составляет не менее 1,3 миллиона гривен. При этом в декларации стоимость недвижимости не указана. Месячная зарплата прокурорской семьи, между тем, составляет не более 30 тыс. гривен на одного.

Не могли приобрести недвижимость и на сбережения: если в прошлом году в декларации Головки указывали, что имеют 1,3 миллиона гривен наличными, то в этом сбережения не только не уменьшились, а даже выросли на 100 тыс. гривен.

И Павел Головко, и его жена Алина отказались комментировать как декларации, так и дела об активистах Революции.