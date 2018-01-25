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Армии должны вернуть 30 миллионов переплаты за каски и "броники"

Четверг, 25 января 2018, 14:14

Суд поручил взыскать с компании "ТЕМП-3000", которая завысила цену на бронежилеты и каски для армии, почти 30,7 миллиона гривен в пользу Министерства обороны.

Киевский апелляционный хозяйственный суд 22 января удовлетворил иск Главной военной прокуратуры в интересах государства, сообщает Генпрокуратура.

Ведомство отмечает, что в мае-октябре 2014 года с обществом с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ТЕМП-3000" заключили ряд договоров о поставках бронежилетов и касок для нужд украинской армии.

Несмотря на то, что на период АТО поставки таких спецсредств индивидуальной защиты ВСУ осуществляются без налога на добавленную стоимость (по ставке 20%), предприятие установило стоимость с учетом сумм НДС.

"В таких обстоятельствах Минобороны на счет поставщика сверх меры уплачено почти 30,7 млн грн в качестве налога на добавленную стоимость", – отмечает прокуратура.

Хозяйственный суд Киева 25 октября 2017 года отказал в удовлетворении исковых требований Минобороны, но Киевский апелляционный хозсуд отменил это решение и удовлетворил иск.

В итоге, ООО "НПП "ТЕМП-3000" должно вернуть оборонному ведомству сумму, уплаченную в качестве НДС.

"Суд апелляционной инстанции согласился с доводами военных прокуроров, цена бронежилетов и касок с учетом налога на добавленную стоимость для нужд украинской армии (была) определена вопреки требованиям законодательства", – объясняет прокуратура.

Судебное решение вступило в законную силу со дня его принятия.

Алена Рощенко, УП
Темы: МинобороныармияАТОгосзакупки
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