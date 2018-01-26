Синоптики прогнозируют на выходные потепление и мокрый снег

27 и 28 января в Украины местами ожидается дождь и мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.



Так, в ближайшие сутки температура ночью ожидается 8-13°.

В западных областях ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье 2-7° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° мороза, днем 1-3° мороза.

На Левобережье ожидается до 16° мороза, днем 1-6° мороза.

В воскресенье, 28 января, в западных и северных областях днем прогнозируют мокрый снег. На западе возможен снег с дождем, местами гололед, налипание мокрого снега.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, на западе порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза. На Закарпатье и Прикарпатье до 6° тепла.

В восточных областях ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза.

В Киеве в воскресенье прогнозируют мокрый снег и гололедицу. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем около 0°.