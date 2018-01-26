"Долг Януковича": Суд Лондона отложил рассмотрение апелляции Украины

Апелляционный суд Англии отложил рассмотрение апелляции Украины относительно долга перед Россией на 3 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает "Экономическая правда".

"В течение 5 дней, пока длилось заседание, команда юридических советников Украины привела веские правовые аргументы Украины для рассмотрения судейской коллегией в составе трех высококвалифицированных и опытных судей Апелляционного суда", - говорится в сообщении.

Как отмечается, после завершения заседания судьи отложили вынесение решения на более поздний срок.

"О результатах апелляционного рассмотрения будет сообщено после объявления Апелляционным судом Англии своего решения", - сообщили в Минфине.

Напомним, в декабря 2013 года доверенное лицо The Law Debenture Trust Corporation p.l.с. обратилось с настоящим иском против Украины в интересах Российской Федерации.

Украина возражает против требований России гасить долг, ссылаясь в том числе на то, что Россия осуществляла на Украину незаконное давление. В марте 2017 английский суд первой инстанции позволил рассматривать дело в порядке упрощенного производства.

Также Суд пришел к выводу, что Украина имела законную дееспособность заключать договоры по облигациям, а политическая часть аргументов Украины по принуждению и давлению не может рассматриваться в судебном порядке, то есть не могут быть рассмотрены английским судом.

После этого Украина обратилась за получением и получила разрешение на апелляционное обжалование всех негативных выводов в решении суда первой инстанции.