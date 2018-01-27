В Одессе из "заминированного" здания горсовета эвакуировали 60 человек

413 просмотров
Суббота, 27 января 2018, 14:18

В Одессе из-за анонимного сообщения о "заминировании" из здания городского совета эвакуировали 60 человек.

Об этом 27 января сообщили в облуправления Нацполиции.

По данным правоохранителей, сообщение о "заминировании" здания на Думской площади поступило в 11:25.

"На месте события работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа. По состоянию на 12:45, в ходе проверки никаких взрывных устройств и веществ обнаружено не было", - заявили в полиции.

Украинская правда 

Темы: Одесса терроризм полиция
powered by lun.ua
По теме
Суд в Одессе оставил экс-директора лагеря "Виктория" в СИЗО 24 января 2018, 22:45
Одесские компании украли на ремонте дорог 100 миллионов – СБУ 23 января 2018, 23:26
Одесса: в полиции рассказали о знакомом Дорошенко, которого он застрелил 20 января 2018, 18:27
Все новости
Главные новости
ГМС проверяет всех, кто получил гражданство за годы независимости
МИД: Предварительно, украинцы в Кабуле не пострадали
Аваков сказал НГУ и Нацполиции готовиться к освобождению Крыма и Донбасса
В Одессе из "заминированного" здания горсовета эвакуировали 60 человек
Все новости
future

Пять книг о том, как блокчейн меняет мир

Лайфхаки

Лайфхак: как вырастить зелень и овощи на подоконнике