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В Одессе из "заминированного" здания горсовета эвакуировали 60 человек

Суббота, 27 января 2018, 13:18

В Одессе из-за анонимного сообщения о "заминировании" из здания городского совета эвакуировали 60 человек.

Об этом 27 января сообщили в облуправления Нацполиции.

По данным правоохранителей, сообщение о "заминировании" здания на Думской площади поступило в 11:25.

"На месте события работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа. По состоянию на 12:45, в ходе проверки никаких взрывных устройств и веществ обнаружено не было", - заявили в полиции.

Украинская правда 

Темы: Одессатерроризмполиция
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