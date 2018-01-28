Половина из доставленных на фронт "Богданов" сломалась - волонтер

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Воскресенье, 28 января 2018, 15:48

Из 50 доставленных на фронт автомобилей "Богдан-2251" 25 пришлось ремонтировать или возвращать на завод.

Об этом в эфире "Громадського радіо" сообщила член Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины Валентина Варава.

"Из 50 автомобилей, которые были поставлены на фронт (сейчас там 45 авто), уже 20 автомобилей были в ремонте. Это при том, что автомобилей, которые пробежали более 10 тысяч километров, единицы", - отметила она.

"5 автомобилей были отремонтированы на месте выездной бригадой. Из тех 20 автомобилей, которые были в ремонте, три - это заводской брак, они возвращены. 17 авто прошли ремонт, 10 уже возвращены в военные части, 7 еще на обслуживании, из которых 2, как говорят, уже готовы", - рассказала волонтер.

Согласно государственному оборонному заказу, Министерству обороны было передано 100 автомобилей. Сейчас ВСУ приняли половину.

Темы: АТО волонтеры
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