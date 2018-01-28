Во Львове задержали людей, выступающих против участия животных в цирке

2462 просмотра
Воскресенье, 28 января 2018, 15:57

Полиция задержала нескольких участников пикета против участия животных в цирковых представлениях возле здания львовского цирка.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на управление Нацполиции во Львовской области.

По данным полиции, участие в пикете перед спектаклем цирка "Континенталь" принимали около 30 человек. Точное количество доставленных в полицию в настоящее время неизвестно, правоохранители уточняют данную информацию.

По данным правоохранителей, участников пикета доставили в Галицкий отдел полиции для установления личностей после того, как на месте акции протеста обнаружили металлические прутья, ножи и газовые баллончики.

Также отмечается, что во время пикета неизвестные бросили несколько дымовых шашек.

Как сообщает местное издание "Львовский портал", руководство цирка уверяет, что не вызывало полицию для охраны правопорядка или с другой целью.

"Мы не знали ни о каких акциях. Возможно, мы бы обращались в подразделения ... Мы были не совсем в курсе", - отметил коммерческий директор цирка Роман Здреник.

 
 
 
 
Все фото - "Львовский портал"

Темы: Львов полиция акции
powered by lun.ua
По теме
Во Львове храм УПЦ МП пикетировали, требуя освободить "захваченный земельный участок" 28 января 2018, 17:10
"Прорыв Саакашвили": Сакварелидзе вручили обвинение 25 января 2018, 13:52
Во Львове объявили в розыск 160 автобусов 25 января 2018, 10:30
Все новости
Главные новости
Генпрокурор: убийца Ноздровской мог быть не один
Биатлон: Сборная Украины взяла "золото" в смешанной эстафете на ЧЕ, обойдя РФ
Супрун призвала вакцинироваться, не дожидаясь новых вспышек болезней
За год банки-банкроты получили почти 10 миллиардов гривен
Все новости
архитектура

Украинские проекты номинированы на премию ArchDaily

future

Пять книг о том, как блокчейн меняет мир