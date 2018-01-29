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Тепло, но некомфортно: синоптики предупредили о минусах потепления

Понедельник, 29 января 2018, 14:23

Территория Украины в ближайшие сутки окажется под влиянием теплого и влажного воздуха из Западной Европы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

Синоптики прогнозируют, что, несмотря на высокую для зимы температуру воздуха, погода в Украине будет не очень комфортной: сырой и ветреной.

Так, во вторник, 30 января, в северных регионах ночью ожидается небольшой дождь и мокрый снег, в Волынской и Ровенской областях умеренные осадки; лишь в южной части без существенных осадков. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. На дорогах страны кое-где гололедица.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 2-7° тепла, на крайнем юге страны до 10°.

В Киеве 30 января дождь и мокрый снег. Ветер западный ,7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 4-6° тепла.

 
Погода на 30 января

В среду, 31 января, в западных и южных областях Украины без осадков, на остальной территории местами ожидается небольшой снег.Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и днем от 3° тепла до 2° мороза (днем на юге страны, Закарпатье и Прикарпатье 1-6 ° тепла).

В Киеве 31 января местами небольшой снег. Ветер западный ,7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-2° тепла.

 
Погода на 31 января

Темы: погода
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