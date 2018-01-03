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Трамп о заявлении Ким Чен Ына: Ядерная кнопка США намного мощнее

Среда, 3 января 2018, 02:10
Трамп о заявлении Ким Чен Ына: Ядерная кнопка США намного мощнее

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление северокорейского лидера Ким Чен Ына о том, что США никогда не смогут начать войну против КНДР после того, как Пхеньян завершил формирование своих ядерных сил.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"В ответ на слова Ким Чен Ына о ядерной кнопке хочу сообщить ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и мощнее. И она работает!", - подчеркнул Трамп.

Как известно, ранее Ким Чен Ын заявил: "Вашингтон никогда не начнет войны против нас, ибо все Соединенные Штаты находятся в пределах действия нашего ядерного оружия. Ядерная кнопка лежит на моем столе. Это реальность, а не угроза".

Как сообщалось, Совет Безопасности ООН 22 декабря 2017 года единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за непрекращающихся ракетных и ядерных испытаний в этой стране.

С 1 января разрешено поставлять в КНДР уже не 2 млн., а лишь 500 тысяч баррелей топлива в год.

Запрещен ввоз в Северную Корею продовольственной и сельскохозяйственной продукции, машин, электрических приборов, земли, камня и дерева.

Запрещаются также поставки Пхеньяну промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов.

КНДР отвергает новые санкции Совбеза ООН.

Темы: ТрампСШАКНДРсанкции
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