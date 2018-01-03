Трамп о заявлении Ким Чен Ына: Ядерная кнопка США намного мощнее

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление северокорейского лидера Ким Чен Ына о том, что США никогда не смогут начать войну против КНДР после того, как Пхеньян завершил формирование своих ядерных сил.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018

"В ответ на слова Ким Чен Ына о ядерной кнопке хочу сообщить ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и мощнее. И она работает!", - подчеркнул Трамп.

Как известно, ранее Ким Чен Ын заявил: "Вашингтон никогда не начнет войны против нас, ибо все Соединенные Штаты находятся в пределах действия нашего ядерного оружия. Ядерная кнопка лежит на моем столе. Это реальность, а не угроза".

Как сообщалось, Совет Безопасности ООН 22 декабря 2017 года единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за непрекращающихся ракетных и ядерных испытаний в этой стране.

С 1 января разрешено поставлять в КНДР уже не 2 млн., а лишь 500 тысяч баррелей топлива в год.

Запрещен ввоз в Северную Корею продовольственной и сельскохозяйственной продукции, машин, электрических приборов, земли, камня и дерева.

Запрещаются также поставки Пхеньяну промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов.

КНДР отвергает новые санкции Совбеза ООН.