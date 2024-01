Трамп о заявлении Ким Чен Ына: Ядерная кнопка США намного мощнее

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление северокорейского лидера Ким Чен Ына о том, что США никогда не смогут начать войну против КНДР после того, как Пхеньян завершил формирование своих ядерных сил.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!