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В полиции назвали причину смерти Ноздровской

Среда, 3 января 2018, 15:48
В полиции назвали причину смерти Ноздровской
www.5.ua

По предварительным данным экспертизы тела правозащитницы Ирины Ноздровской, она умерла от множественных колото-резаных ран.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Нацполиции Киевской области Николай Жукович, передает УНИАН.

По его словам,  данные экспертизы исключают версию об изнасиловании.

"Версия с изнасилованием отпадает, поскольку экспертиза показала, что его не было. На ее теле нашли колото-резаные раны на шее и на подбородке. То есть речь идет о насильственной смерти", - сказал Жукович.

Он добавил, что на данный момент нет окончательных результатов СМЭ.

"По предварительной версии она умерла не от утопления, а именно от нанесения колото-резаных ран", - отметил Жукович.

Кроме того, он опроверг слухи, что якобы бывший председатель Вышгородского районного суда, который является дядей Россошанського - осужденного за совершение ДТП, в результате которого погибла сестра Ноздровской в 2015 году - с семьей выехал в Россию.

"Никто никуда не сбегал и не уезжал, по крайней мере, на вчерашний вечер", - добавил глава пресс-службы киевской полиции.

Также он добавил, что все лица из круга знакомых Ноздровской, которых сейчас опрашивает полиция, находятся в Украине.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что к раскрытию убийства правозащитницы Ирины Ноздровской будут привлечены лучшие специалисты розыска и уголовного блока.

Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демыдив насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

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Темы: полицияубийствоКиевская область
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