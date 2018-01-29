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В Киеве прошли акции в честь 100-летия боя под Крутами

Понедельник, 29 января 2018, 23:48

В Киеве в 100-летию исторического события прошли марши памяти Героев Крут.

Участники марша памяти Героев Крут, после реконструкции битвы войск УНР и большевиков на заводе "Арсенал", прошли от станции метро Арсенальная к Аскольдовой Могиле.

Другая колонна прошла от Золотых ворот до Львовской площади, где был открыт памятник героям Крут.

Інша колона пройшла від Золотих воріт до Львівської площі, де було відкрито памятник героям Крут.

 
Эльдар Сарахман
 
 

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Темы: Киевакцииистория
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